На хуторе в Вильяндимаа обнаружену украшения бронзового века ({{commentsTotal}})
В ходе выкапывания колодца хозяин хутора Мяэтоа в Вильяндиском уезде обнаружил украшения бронзового века. Находки изучат археологи Тартуского университета.
На участке, где копали колодец, были обнаружены топор и древние украшения бронзового века, девять редких древних ножей. Находки изучат археологи из Тартуского университета, пишет газета Eesti Päevaleht.
Археологи предполагают, что на месте Мяэтоа в древние времена с бронзового века до начала средних веков было поселение. По словам тартуского археолога Айна Мяэсалу, ножи обоюдоострые, что редкость для археологических находок в Эстонии.
Редактор: Артур Тооман