На площади в Петрозаводске прогремело четыре взрыва

Четыре взрыва прогремели, 15 июля, в российском городе Петрозаводске на площади Гагарина. По вызову приехали полицейские, спасатели и несколько бригад скорой помощи. Пострадавших нет.

Как сообщили очевидцы, перед вокзалом у киоска с прессой была обнаружена подозрительная сумка. Находку обследовали саперы и собака, сообщил "Эхо Москвы" со ссылкой на life.

"Скорее всего, чтобы не подвергать жизнь людей опасности, содержимое сумки решили взорвать контролируемыми зарядами", — отмечается в сообщении.