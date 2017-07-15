В Нарве 22 июля пройдет фестиваль движения

В Нарве 22 июля пройдет спортивно-развлекательное мероприятие "Движемся вместе". Это означает, что будут велосипеды, ролики, самокаты и, конечно, танцы.

Мероприятие пройдет в основном в районе зоны отдыха на Липовки, где состоится детская гонка на самокатах, пройдет обучение фигурной езде на велосипеде, соревнования по ориентированию, можно будет освоить некоторые элементы самообороны на показательной тренировке по вин-чунь.

На роликовых коньках будут учить кататься возле кафе на променаде.

Без танцев участники мероприятия не останутся. Будет тренировка по zumba-танцам и соревнования по брейк-дансу.

Подробнее с программой фестиваля можно познакомиться на сайте клуба "Мотус".

Цель фестиваля – популяризация активного и здорового образа жизни.