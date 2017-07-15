rus.err.ee

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес советует молодежи учиться за границей ({{commentsTotal}})

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. Автор: Scanpix/AFP
Эстония
Эстония

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес посоветовал следующему поколению европейцев поехать хотя бы на год поучиться за границей. Это, по его мнению, позволит избавиться от царящего в Европе провинциализма.

На страницах издания Thought Economics Ильвес рассуждает о Европе, безопасности, "брексите", новых технологиях и экономике. На предложение дать совет следующему поколению европейцев, он сказал, что в настоящее время только 2% европейцев учатся за пределами своей родной страны. "Я бы хотел, чтобы их было 45%", - сказал Ильвес.

По его мнению, провинциализм, который царит во многих странах, значительно уменьшится, если станет правилом, когда молодой человек во время учебу в гимназии или университете хотя бы год проведет за границей.

"Тогда люди начнут понимать Европу, как целое. И будут знать, что они могут быть кем угодно и где угодно, если приложат немного усилий к изучению языка", – считает Ильвес.

Ильвес призвал молодежь сделать первый шаг и уехать куда-нибудь учиться. "Куда-нибудь далеко. Обычно это приводит к тому, что вы больше начинаете понимать, что люди разные и что это нормально".

Редактор: Артур Тооман

тоомас хендрик ильвес


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес советует молодежи учиться за границей
Фестиваль движения в Нарве.Фестиваль движения в Нарве.
В Нарве пройдет фестиваль движения
На разработку военных гаджетов Министерство обороны Эстонии выделит деньги.На разработку военных гаджетов Министерство обороны Эстонии выделит деньги.
Министерство обороны Эстонии раздаст 400 000 евро предприятиям ВПК для разработки гаджетов
Площадь Гагарина в Петрозаводске.Площадь Гагарина в Петрозаводске.
На площади в Петрозаводске прогремело четыре взрыва
Новые автомобили. Иллюстративное фото.Новые автомобили. Иллюстративное фото.
В Эстонии в июне почти на 34% выросло число новых автомобилей
Концерт в ПиритаКонцерт в Пирита
ФОТО: Таллиннские дни моря начались концертом в Пирита

В субботу, 15 июля, в Таллинне начался семейный праздник Дни моря. Старт большому празднику был дан концертом в яхтенном клубе в Пирита. Праздничные мероприятия будут проходить в столице с 15 по 18 июля.

В Египте погибли две туристки из Германии в результате нападения мужчина с ножом на отдыхающих.В Египте погибли две туристки из Германии в результате нападения мужчина с ножом на отдыхающих.
МИД Германии официально подтвердил гибель двух граждан своей страны в Хургаде
Попытка госпереворота в Турции в июле 2016 года.Попытка госпереворота в Турции в июле 2016 года.
В годовщину попытки госпереворота в Турции уволены более 7000 чиновников
Посольство Турции в Таллинне. Иллюстративное фото.Посольство Турции в Таллинне. Иллюстративное фото.
МИД Эстонии соболезнует пострадавшим год назад во время попытки госпереворота в Турции
Ножи бронзового века.Ножи бронзового века.
На хуторе в Вильяндимаа обнаружену украшения бронзового века
В Будапеште стартовал Чемпионат мира по водным видам спорта.В Будапеште стартовал Чемпионат мира по водным видам спорта.
ВИДЕО: Это красиво - в Будапеште прошло открытие Чемпионата мира по водным видам спорта
Фотография иллюстративная. Авария произошла на шоссе Йыхви-Тарту-Валга в волости Пука.Фотография иллюстративная. Авария произошла на шоссе Йыхви-Тарту-Валга в волости Пука.
ДТП под Валга: пять человек попало в больницу
ЭСТОНИЯ
Аллея.Аллея.
Департамент шоссейных дорог проверит прочность придорожных вековых деревьев
Обновлено: 14.07

Департамент шоссейных дорог поручит специалистам осмотреть растущие на обочинах государственных дорог вековые деревья, так как многие из них могут быть опасны для участников дорожного движения.
ФОТО и ВИДЕО: на улицах Таллинна вскоре появятся самоуправляемые автобусы
Обновлено: 14.07
Три автомашины были полностью уничтожены огнем.Три автомашины были полностью уничтожены огнем.
Подозреваемый в поджоге автомобилей в Ыйсмяэ арестован
Обновлено: 14.07
Урмас Сыырумаа.Урмас Сыырумаа.
Урмас Сыырумаа будет баллотироваться в Ласнамяэ, Юри Мыйз - в Хааберсти
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
По числу женщин и нацменьшинств в управлении госаппаратом Эстония на последних местах
Самолет Nordica в Таллиннском аэропорту.Самолет Nordica в Таллиннском аэропорту.
В связи с ремонтом аэропорта в Вильнюсе самолеты из Таллинна временно приземляются в Каунасе
Юри Мыйз.Юри Мыйз.
Избирательный союз Урмаса Сыырумаа и Юри Мыйза получит название "Деловой Таллинн"
ИДА-ВИРУМАА
Два острова на Нарвском водохранилище получили официальное название.Два острова на Нарвском водохранилище получили официальное название.
У двух островов на Нарвском водохранилище появились имена
Инцидент возле Певческого поля: подозреваемая задержана в Нарве
Обновлено: 14.07
Дом престарелых в Кохтла-Ярве.Дом престарелых в Кохтла-Ярве.
Покупатель Кохтла-Ярвеского дома престарелых отказался от покупки
Катри Райк.Катри Райк.
К строительству колледжа МВД в Нарве могут приступить через год
Женская тюрьма.Женская тюрьма.
Осужденную за убийство мужа нарвитянку освобождают досрочно
Мнение / Интервью
Яна Тоом не оставила без внимания комментарии президента в свой адрес.Яна Тоом не оставила без внимания комментарии президента в свой адрес.
Яна Тоом раскритиковала Керсти Кальюлайд за интервью латвийской газете

Интервью президента Эстонии Керсти Кальюлайд латвийской газете Latvijas avize вызвало критику со стороны депутата Европейского парламента, члена правления Центристской партии Яны Тоом. 

Филолог: выступления эстонских министров в европарламенте вызвали у британцев улыбки
Председатель парламентской фракции EKRE Мартин Хельме.Председатель парламентской фракции EKRE Мартин Хельме.
Мартин Хельме: Центристская партия превратилась в партию Яны Тоом
Эдгар Сависаар.Эдгар Сависаар.
Корб: Эдгар Сависаар пойдет на выборы первым номером в Таллинне, если захочет
Обновлено: 12:43 
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
В доме на заднем плане жила 14-летняя Дарья.В доме на заднем плане жила 14-летняя Дарья.
Виновному в убийстве нарвской школьницы Дарьи придется провести за решеткой более 13 лет
Обновлено: 20:25 
Полицейские задерживают пьяного водителя.Полицейские задерживают пьяного водителя.
ВИДЕО: в Нарве пьяный водитель на скорости 180 км/ч пытался скрыться от полиции
Погибший в Лиепае Ваня.Погибший в Лиепае Ваня.
Погибший Ваня из Лиепаи целый год сам ездил на автобусах: никто не обращал внимания
ЗА РУБЕЖОМ
Египетский полицейский.Египетский полицейский.
В Египте две туристки из Германии погибли при нападении на гостиницу
Обновлено: 14.07
Британская полиция на месте происшествия в районе Хакни.Британская полиция на месте происшествия в районе Хакни.
В Лондоне задержали двух подростков по подозрению в нападениях с кислотой
Иллюстративное фото.
Британский перевозчик easyJet создаст отдельную авиакомпанию для полетов в ЕС после брексита
Финский полицейский возле зала суда.
Из Финляндии депортируют осужденного за избиение сестры иракца
Иллюстративная фотография.
ВИДЕО: любительница селфи на выставке разбила экспонатов на сумму 200 000 долларов
Стрельба в Иерусалиме.
Стрельба на Храмовой горе в Иерусалиме: есть убитые и раненые
Обновлено: 14.07
ЭКОНОМИКА
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Эстония на месяц бесплатно отдаст Литве право на добычу креветки в водах Шпицбергена
Регистрируют как новые, так и старые автомобили.Регистрируют как новые, так и старые автомобили.
В июне в Эстонии зарегистрировали свыше 4700 автомобилей
13.07
Советы по IPO обойдутся госкомпании Tallinna Sadam в миллион евро
13.07
Оборот Prisma сократился на 3,5% до 190,4 млн евро
13.07
Совладелец Polybius Иван Турыгин: технология блокчейн – это круче, чем просто бизнес
13.07
Эстонская компания Polybius Foundation собрала более 31 млн долларов для дигитального банка
13.07
Эксперты из ИТ-компаний и банков осторожны в отношении блокчейна
СПОРТ
Рауно Саппинен (в зеленом) добыл ничью для Рауно Саппинен (в зеленом) добыл ничью для
ВИДЕО ГОЛОВ: "Флора" и "Левадия" разошлись боевой ничьей - 3:3
Роджер Федерер.Роджер Федерер.
Федерер в 11-й раз вышел в финал Уимблдона
Альберт Проза возглавляет список бомбардиров.
"Инфонет" на выезде разгромил "Таммеку"
Илья Антонов уехал в Словению.
Футболист сборной Эстонии Илья Антонов продолжит карьеру в Словении
Марин ЧиличМарин Чилич
Хорват Марин Чилич вышел в финал Уимблдона
Казахстанский футболист Касымхан Таласбаев покинул "Тулевик"
Фанаты Фанаты
В третьем отборочном раунде Лиги Европы УЕФА "Нымме Калью" может сыграть с "Бордо"
КУЛЬТУРА
Георг Отс в опере Георг Отс в опере
В Санкт-Петербурге на следующей неделе начнется конкурс вокалистов имени Георга Отса
Фестиваль Manka Boutique 2016 года.Фестиваль Manka Boutique 2016 года.
В пятницу в Таллинне стартует 12-й музыкальный фестиваль Manka Boutique
По оценке Медведева, в современных условиях журналистика приобретает особое значение.По оценке Медведева, в современных условиях журналистика приобретает особое значение.
Издательский дом "Инфоринг" в Йыхви удостоен грамоты правительства РФ
Кадр из видео.Кадр из видео.
Эстонские музыканты исполнили мегахит "Despacito" на трубах, тромбоне и тубе
выборы
По сравнению с предыдущими годами более скромную кампанию проведут и центристы.По сравнению с предыдущими годами более скромную кампанию проведут и центристы.
СМИ: из-за нехватки средств партиям придется проводить скромные предвыборные кампании
Анвельт шокирован инициативой центристов.Анвельт шокирован инициативой центристов.
Анвельт поражен идеей центристов предложить Сависаару первый номер в списке
Обновлено: 13.07
Председательство Эстонии в ЕС
Сергей Бубка не сможет принять участие в конференции.Сергей Бубка не сможет принять участие в конференции.
Сергей Бубка из-за болезни пропустит конференцию в Таллинне
На открытии выставкиНа открытии выставки
В Европарламенте открылась выставка современного эстонского искусства
Министр культуры Индрек Саар.
Индрек Саар: важная задача во время председательства Эстонии в Совете ЕС - рынок медиа-услуг
Выступление Кадри Симсон в Европарламенте.
Симсон: Эстония во время председательства в Совете ЕС сосредоточится на наземном транспорте
Радио 4

Один на один

Министр внутренних дел Андрес Анвельт отвечает на вопросы слушателей

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
15:34
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес советует молодежи учиться за границей
15:03
В Нарве 22 июля пройдет фестиваль движения
14:21
На площади в Петрозаводске прогремело четыре взрыва
14:05
На хуторе в Вильяндимаа обнаружены украшения бронзового века
13:13
МИД Германии официально подтвердил гибель двух граждан своей страны в Хургаде
12:58
МИД Эстонии соболезнует пострадавшим год назад во время попытки госпереворота в Турции
12:30
ВИДЕО: Это красиво - в Будапеште прошло открытие Чемпионата мира по водным видам спорта
11:48
ФОТО: Таллиннские дни моря начались концертом в Пирита
11:35
Министерство обороны Эстонии раздаст 400 000 евро предприятиям ВПК для разработки гаджетов
10:32
Под Валга 14 июля произошла авария, в которой пострадало пять человек
10:15
В годовщину попытки госпереворота в Турции уволены более 7000 чиновников
10:00
В Эстонии в июне почти на 34% выросло число новых автомобилей
14.07
В субботу ожидаются кратковременные дожди и ветер
14.07
ВИДЕО ГОЛОВ: "Флора" и "Левадия" разошлись боевой ничьей - 3:3
интерактивная карта
Полезно знать
Топ читаемости
14.07
Инцидент возле Певческого поля: подозреваемая задержана в Нарве Обновлено
14.07
В субботу в Таллинне начнутся Дни моря – праздник продлится четыре дня
14.07
ФОТО и ВИДЕО: на улицах Таллинна вскоре появятся самоуправляемые автобусы Обновлено
14.07
В Египте две туристки из Германии погибли при нападении на гостиницу Обновлено
14.07
ФОТО: конкурс на лучший проект пешеходного моста в порту Ванасадам выиграло бюро из Латвии
14.07
Подозреваемый в поджоге автомобилей в Ыйсмяэ арестован Обновлено
13.07
Совладелец Polybius Иван Турыгин: технология блокчейн – это круче, чем просто бизнес
10:00
В Эстонии в июне почти на 34% выросло число новых автомобилей
14.07
Актуальная камера 14.07.2017 (20:00)
14.07
Урмас Сыырумаа будет баллотироваться в Ласнамяэ, Юри Мыйз - в Хааберсти
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 14.07.2017 (20:00)

новости "радио 4"
14.07
Старейшина Пылвамаа Игорь Таро об итогах референдума: власть народа восторжествовала
14.07
Первый этап административной реформы завершится уже после выборов
14.07
Порт Ноблесснера готовит особую программу в рамках Дней моря
14.07
В Таллинне пройдет фестиваль поп-музыки
14.07
Спасательный департамент приглашает на Дни моря
14.07
В Пылвамаа пройдет Фестиваль предубеждений
14.07
В пятницу днем воздух прогреется до 15-20 градусов
13.07
Продолжается референдум о вхождении волости Сетомаа либо в Выруский, либо в Пылваский уезд
ПОГОДА
Иллюстративное фото.
В субботу ожидаются кратковременные дожди и ветер
Эстония
Аллея.
Департамент шоссейных дорог проверит прочность придорожных вековых деревьев
Обновлено: 14.07
Три автомашины были полностью уничтожены огнем.
Подозреваемый в поджоге автомобилей в Ыйсмяэ арестован
Обновлено: 14.07
Урмас Сыырумаа.
Урмас Сыырумаа будет баллотироваться в Ласнамяэ, Юри Мыйз - в Хааберсти
Фирма тартуских гимназистов Festera.
Лучшей европейской ученической фирмой признали команду тартуских гимназистов
Анвельт шокирован инициативой центристов.
Анвельт поражен идеей центристов предложить Сависаару первый номер в списке
Обновлено: 13.07
На помощь полиции и спасателям отправляются добровольцы.
Эстонская полиция призывает обращать внимание на нуждающихся в помощи детей
За рубежом
Заур Дадаев в зале суда 13 июля.
Обвиняемый в убийстве Немцова получил 20 лет вместо пожизненного
Обновлено: 13.07
Погибший в Лиепае Ваня.
Погибший Ваня из Лиепаи целый год сам ездил на автобусах: никто не обращал внимания
Традиционный парад сету впервые прошел в небольшой деревеньке Хайдак Красноярского края.
В Красноярском крае прошел парад сету
Акция против высказываний Трампа.
В Австралии прошла необычная акция против высказываний Трампа
Глава Еврокомиссии отчитал европарламент за неуважение к маленьким странам
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин (слева) и Александр Лукашенко на учениях
"АК": одним из сценариев учений "Запад-2017" станет захват Сувалкского коридора