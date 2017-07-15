Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес советует молодежи учиться за границей

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес посоветовал следующему поколению европейцев поехать хотя бы на год поучиться за границей. Это, по его мнению, позволит избавиться от царящего в Европе провинциализма.

На страницах издания Thought Economics Ильвес рассуждает о Европе, безопасности, "брексите", новых технологиях и экономике. На предложение дать совет следующему поколению европейцев, он сказал, что в настоящее время только 2% европейцев учатся за пределами своей родной страны. "Я бы хотел, чтобы их было 45%", - сказал Ильвес.

По его мнению, провинциализм, который царит во многих странах, значительно уменьшится, если станет правилом, когда молодой человек во время учебу в гимназии или университете хотя бы год проведет за границей.

"Тогда люди начнут понимать Европу, как целое. И будут знать, что они могут быть кем угодно и где угодно, если приложат немного усилий к изучению языка", – считает Ильвес.

Ильвес призвал молодежь сделать первый шаг и уехать куда-нибудь учиться. "Куда-нибудь далеко. Обычно это приводит к тому, что вы больше начинаете понимать, что люди разные и что это нормально".