Владислава Понятовского отстранили от руководства Независимым профсоюзом энергетиков и шахтеров

Понятовский сказал rus.delfi.ee, что он с профсоюзами не расстается и продолжит руководить входящим в большой профсоюз энергетиков и шахтеров отделением Балтийской станции, в котором состоит около 500 человек.

Владислав Понятовский возглавил профсоюз Прибалтийской электростанции в 1989 году, и был его лидером до 2011 года, когда был образован Независимый профсоюз шахтеров и энергетиков.