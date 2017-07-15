Российский омбудсмен по правам детей проверит информацию об изъятом у россиян в Эстонии ребенке

В аппарат уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой поступила информация о случае изъятия ребенка из семьи россиян в Эстонии.

"На данный момент установлен контакты с посольством, проведены переговоры по этому случаю с уполномочеными структурами, в ближайшее время будут направлены необходимые запросы. Важно, чтобы все дальнейшие шаги были предприняты в интересах семьи", - говорится на сайте омбудсмен.

Информация в российских СМИ о том, что в Эстонии у граждан России забрали ребенка начала распространятся с поста на странице в facebook московского адвоката Виолетты Волковой о том, что 11 июля у граждан России, проживающих в Эстонии, забрали дочку.

Восьмилетнюю дочь изъяли из семьи Анатолия Газаряна и Анны Михайловой "по тем формальным основаниям, что у них в семье якобы существует угроза жизни ребенку в связи со старыми обоями в доме, но фактически — в связи с их намерением вернуться в Россию", уверена адвокат, передает РБК.

Она уточнила, что отец девочки — пенсионер, а мать — инвалид. По словам Волковой, органы опеки проводили надзор над семьей россиян на протяжении нескольких лет. Она пояснила, что одной из основных претензий являлось их тяжелое финансовое положение, а не нарушения в отношении девочки.