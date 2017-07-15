В воскресенье должна быть хороша погода

В воскресенье, 16 июля, должна быть хороша погода: тепло и без дождей.

Предстоящей ночью ожидается небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами возможен туман. Ветер в основном западный, северо-западный до 7 м/с. Температура воздуха 6...12°C, на побережье местами до 15°C.

Днем 16 июля будет небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 2-8 м/с. Температура воздуха 17...22°C.