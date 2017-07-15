Актуальная камера 15.07.2017 (20:00)

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Яна Тоом раскритиковала Керсти Кальюлайд за интервью латвийской газете

Интервью президента Эстонии Керсти Кальюлайд латвийской газете Latvijas avize вызвало критику со стороны депутата Европейского парламента, члена правления Центристской партии Яны Тоом. 

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