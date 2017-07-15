Актуальная камера 15.07.2017 (20:00)

В Летной гавани Таллинна 15 июля собралось множество зрителей, чтобы послушать музыку фестиваля Manka Boutique и посмотреть на корабли.
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес посоветовал следующему поколению европейцев поехать хотя бы на год поучиться за границей. Это, по его мнению, позволит избавиться от царящего в Европе провинциализма.
Интервью президента Эстонии Керсти Кальюлайд латвийской газете Latvijas avize вызвало критику со стороны депутата Европейского парламента, члена правления Центристской партии Яны Тоом.