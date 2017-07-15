В Рапла прошли соревнования бригад скорой помощи

Разбитые вдребезги автомобили, мольбы о спасении и море крови, к счастью, поддельной. Организаторы соревнований бригад скорой помощь не пожалели ни сил, ни средств, чтобы создать для медиков полное ощущение чрезвычайной ситуации.

На турнир приехали 15 бригад со всей Эстонии - лучшие из лучших. Медикам предстояло пройти ряд инсценированных испытаний: от небольшой травмы прохожего до серьезного ДТП с десятками пострадавших. За победу боролись не на шутку, сообщает "Актуальная камера".

Увы, в реальной жизни врачам приходится оттачивать свои навыки куда в более напряженной обстановке. В первой половине 2017 года нагрузки прибавила вспышка вируса и по-прежнему нерешенная проблема с длинными очередями не только к специалистам, но и семейным врачам.

Здоровье не всегда позволяет дождаться визита и люди вынуждены обращаться в скорую помощь. Одним из решений проблемы врачи видят повышение квалификации диспетчеров Центра тревоги.

"Диспетчеры могли бы иметь образование медсестер, базовое медицинское образование, для того, чтобы понимать, о чем говорит звонящий и на основе этой информации делать правильный выбор - куда направить вызов", - считает председатель правления Союза скорой помощи Аго Кыргвеэ.