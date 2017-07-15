В Какумяэ прошли масштабные учения по спасению утопающих

Таллинн отмечает Дни моря. А в это время в гавани Какумяэ 15 июля прошла масштабная спасательная операция. Сотрудники Департамента полиции и погранохраны продемонстрировали навыки спасения утопающих. К работам был привлечен вертолет и многофункциональное судно "Генерал Курвитс".

По легенде нынешних учений, на одном из курсирующих в акватории гавани паруснике произошел пожар. Находившиеся на его борту пассажиры стали прыгать в воду и перебираться на спущенный в море спасательный плот. Дальнейшая помощь не заставила себя долго ждать. Уже через несколько минут на горизонте появился спасательный вертолет, при поддержке которого люди были переправлены на многофункциональное морское судно "Генерал Курвитс", сообщает "Актуальная камера".

"Иногда нам приходится спасать людей, когда последние переоценивают свои возможности и возможности своего судна. Когда выходишь в море на двухметровой лодке при трехметровых волнах, это неоправданный риск. Но "Генерал Курвитс" - это отличное спасательное судно для таких условий. Оно может выполнять свои функции, когда волны на море 7, а то и 8 метров”, - сказал руководитель флота Департамента полиции и погранохраны Каупо Ляэнеранд.

Одним из участников показательных выступлений стала наша коллега из редакции Postimees Агнес Сайк: "Мне было скорее не страшно, а тяжело. Я не сразу смогла забраться на спасательный плот. Специальный костюм заполнился водой и из-за этого было сложно подтянуться на плот".

В ближайшие дни в Эстонии ожидается хорошая погода. Это привлечет желающих покататься в открытом море. Перед выходом в море специалисты советуют быть трезвыми и тщательно проверить техническое состояние морского судна.

"В последнее время очень много проблем возникает, когда люди выходят в море без достаточного запаса топлива или на технически неисправном судне. И когда на море начинается шторм, то они начинают связываться с центром морской охраны, чтобы запросить помощь. Так что, казалось бы очень спокойная обстановка может вмиг поменяться на экстремальную", - сказал Ляэнеранд.