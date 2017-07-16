Умер актер Владимир Толоконников

В Москве на 75-м году жизни скончался казахстанский актер Владимир Толоконников.

Друзья семьи покойного сообщили агентству "Интерфакс", что похороны Толоконникова пройдут на Троекуровском кладбище в Москве, отпевание состоится в Сретенском монастыре.

Владимир Толоконников родился 25 июня 1943 года в Алма-Ате. Широкую известность он получил после роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме Владимира Бортко "Собачье сердце" по одноименной повести Михаила Булгакова. Всего же Толоконников снялся более чем в 60 фильмах и сериалах, в числе которых "Облако-рай", "Мечты идиота", "Коля-перекати поле" и "Хоттабыч".