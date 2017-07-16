ФОТО: официальное открытие Таллиннских дней моря ({{commentsTotal}})
В субботу вечером на сцене яхтенного порта Ванасадам состоялся концерт, посвященный официальному открытию Таллиннских дней моря.
В числе других выступили Маарья-Лийз Илус, Лийзи Койксон, Рольф Роосалу, Пярнуский городской оркестр под управлением дирижера Юри-Руута Кангура.
Мероприятия Дней моря проходят с 15 по 18 июля в пяти гаванях: Старый порт, Летная гавань, Какумяэская гавань, гавань Ноблесснера и Пиритаская парусная гавань.
Редактор: Виктор Сольц