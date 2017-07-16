Экоактивист Пеэп Мардисте примкнул к избирательному союзу "На благо Тарту"

Защитник окружающей среды и гражданский активист Пеэп Мардисте сообщил, что будет баллотироваться на местных выборах в рядах избирательного союза "На благо Тарту" (Tartu Heaks).

Последние пять лет Мардисте работал в Европейской экономической комиссии в Женеве.

С 2006 года Мардисте является членом партии "Зеленые Эстонии".

На местных выборах 2009 года Мардисте был кандидатом в мэры Тарту от "зеленых", однако им на тех выборах не удалось преодолеть пятипроцентный барьер.

Последний раз Мардисте участвовал в выборах в 2011 году, когда пытался попасть в Рийгикогу. Тогда он получил 741 голос, но у "зеленых" снова не получилось преодолеть пятипроцентный барьер.

Избирательный союз "На благо Тарту" был создан на базе имеющих сейчас 6 мест в горсобрании избирательных союзов Vabakund и "Тартуский гражданин Отечества" (Isamaaline Tartu Kodanik).

Кандидата в мэры у союза "На благо Тарту" нет, но первым номером в избирательном списке стоит Юри-Отт Сальм.

С кандидатами в мэры Тарту уже определились реформисты (Урмас Клаас), центристы (Ааду Муст) и соцдемы (Ярно Лаур, но первым номером в избирательном списке будет Марью Лауристин). Партии IRL и EKRE пока еще находятся в раздумьях.

Муниципальные выборы пройдут 15 октября. В Тартуское горсобрание изберут 49 депутатов.