В воскресенье в Таллинн приехали более 4600 круизных туристов

В воскресенье, 16 июля, в Таллинн прибыли три круизных лайнера, которые на день доставили в город более 4600 иностранных туристов.

В 7 часов в Таллинн прибыл круизный лайнер Vision of the Seas, который при посредстве агентства Inflot доставил в эстонскую столицу до 2200 круизных туристов.

В 9 часов судно Aidadiva доставило до 2000 круизных туристов, а в 10 часов прибыл лайнер Seabourn Quest агентства CF&S с 450 туристами на борту.

Три этих судна уйдут из Таллинна между 16 и 17 часами.

Всего за этот круизный сезон в Таллинне ожидается 314 посещений круизных судов, в результате которых город посетит более полумиллиона туристов. Восемь судов посетят Таллинн впервые.

В прошлом году круизные суда посетили Таллинн 271 раз, на борту судов находилось в общей сложности 474 000 туристов.