В следующем сезоне победитель Единой лиги ВТБ определится в рамках "Финала четырех"

На заседании Совета Единой баскетбольной лиги ВТБ в Москве был утвержден формат и состав участников чемпионата-2017/18. В новом сезоне продолжит играть в этом турнире и таллиннский "Калев/Крамо".

В новом сезоне Единой Лиги ВТБ, как и в чемпионате 2016/17, примут участие 13 клубов - состав команд изменений не претерпел.

Регулярный турнир пройдет с октября 2017-го по май 2018-го. Лучшие восемь клубов попадут в плей-офф. В 1/4 финала команды сыграют до трех побед, а четыре победителя пар сойдутся в "Финале четырех", который пройдет с 8 по 10 июня.

Раньше всю серию плей-офф играли до трех побед одной из команд.

В ранге действующего чемпиона новый сезон начнет московский ЦСКА, который в финале прошлой кампании одолел "Химки". "Калев/Крамо" занял 11-е место.