rus.err.ee

В следующем сезоне победитель Единой лиги ВТБ определится в рамках "Финала четырех" ({{commentsTotal}})

Флаг Единой лиги ВТБ.
Флаг Единой лиги ВТБ. Автор: Сийм Семискар, ERR
Спорт
Спорт

На заседании Совета Единой баскетбольной лиги ВТБ в Москве был утвержден формат и состав участников чемпионата-2017/18. В новом сезоне продолжит играть в этом турнире и таллиннский "Калев/Крамо".

В новом сезоне Единой Лиги ВТБ, как и в чемпионате 2016/17, примут участие 13 клубов - состав команд изменений не претерпел.

Регулярный турнир пройдет с октября 2017-го по май 2018-го. Лучшие восемь клубов попадут в плей-офф. В 1/4 финала команды сыграют до трех побед, а четыре победителя пар сойдутся в "Финале четырех", который пройдет с 8 по 10 июня.

Раньше всю серию плей-офф играли до трех побед одной из команд.

В ранге действующего чемпиона новый сезон начнет московский ЦСКА, который в финале прошлой кампании одолел "Химки". "Калев/Крамо" занял 11-е место.

Редактор: Виктор Сольц

калев/крамоединая лига втбфинал четырех


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Нийна Негласон возглавит волостное собрание Йыхви.Нийна Негласон возглавит волостное собрание Йыхви.
В Йыхви поменяли старейшину и главу волостного собрания
Обновлено: 12:47 
В Таллиннском зоопарке животных кормили мороженым.В Таллиннском зоопарке животных кормили мороженым.
ФОТО: обитателей Таллиннского зоопарка угостили мороженым
Екатерина Макарова и Елена Веснина.Екатерина Макарова и Елена Веснина.
Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина выиграли Уимблдон в парном разряде
Солистка группы CHI-LLI Ирина Забияка.Солистка группы CHI-LLI Ирина Забияка.
Российская группа CHI-LLI выступит на концерте в честь Дня Ласнамяэ
Владимир Толоконников (1943-2017).Владимир Толоконников (1943-2017).
Умер актер Владимир Толоконников
Таллиннские дни моря. Летная гавань.Таллиннские дни моря. Летная гавань.
ФОТО: Дни моря в Летной гавани Таллинна и концерт фестиваля Manka Boutique

В Летной гавани Таллинна 15 июля собралось множество зрителей, чтобы послушать музыку фестиваля Manka Boutique и посмотреть на корабли.

Пеэп Мардисте.Пеэп Мардисте.
Экоактивист Пеэп Мардисте примкнул к избирательному союзу "На благо Тарту"
Торжественное открытие Таллиннских дней моря.Торжественное открытие Таллиннских дней моря.
ФОТО: официальное открытие Таллиннских дней моря
Скриншот страницы facebook адвоката Виолетты Волковой за 14 июля.Скриншот страницы facebook адвоката Виолетты Волковой за 14 июля.
Российский омбудсмен по правам детей проверит информацию об изъятом у россиян в Эстонии ребенке
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес советует молодежи учиться за границей
Теперь уже бывший руководитель независимого профсоюза шахтёров и энергетиков Владислав Понятовский.Теперь уже бывший руководитель независимого профсоюза шахтёров и энергетиков Владислав Понятовский.
Владислава Понятовского отстранили от руководства Независимым профсоюзом энергетиков и шахтеров
Соревнования работников неотложки в Рапла.Соревнования работников неотложки в Рапла.
В Рапла прошли соревнования бригад скорой помощи
ЭСТОНИЯ
Свен Миксер.Свен Миксер.
Свен Миксер в понедельник примет участие во встрече глав МИД стран ЕС

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер в понедельник, 17 июля, примет участие во встрече глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.

Круизные лайнеры.Круизные лайнеры.
В воскресенье Таллинн посещают более 4600 круизных туристов
В Какумяэской гавани пограничники отрабатывали навыки спасения людей в море с тонущего судна.В Какумяэской гавани пограничники отрабатывали навыки спасения людей в море с тонущего судна.
В Какумяэ прошли масштабные учения по спасению утопающих
Если за вами следят, идите в полицию.Если за вами следят, идите в полицию.
В Эстонии вступили в силу новые поправки в УК: домогательство и преследование будет наказуемо
Ножи бронзового века.Ножи бронзового века.
На хуторе в Вильяндимаа обнаружены украшения бронзового века
Посольство Турции в Таллинне. Иллюстративное фото.Посольство Турции в Таллинне. Иллюстративное фото.
МИД Эстонии соболезнует пострадавшим год назад во время попытки госпереворота в Турции
Концерт в ПиритаКонцерт в Пирита
ФОТО: Таллиннские дни моря начались концертом в Пирита
ИДА-ВИРУМАА
Фестиваль движения в Нарве.Фестиваль движения в Нарве.
В Нарве 22 июля пройдет фестиваль движения
Два острова на Нарвском водохранилище получили официальное название.Два острова на Нарвском водохранилище получили официальное название.
У двух островов на Нарвском водохранилище появились имена
Инцидент возле Певческого поля: подозреваемая задержана в Нарве
Обновлено: 14.07
Дом престарелых в Кохтла-Ярве.Дом престарелых в Кохтла-Ярве.
Покупатель Кохтла-Ярвеского дома престарелых отказался от покупки
Катри Райк.Катри Райк.
К строительству колледжа МВД в Нарве могут приступить через год
Мнение / Интервью
Яна Тоом не оставила без внимания комментарии президента в свой адрес.Яна Тоом не оставила без внимания комментарии президента в свой адрес.
Яна Тоом раскритиковала Керсти Кальюлайд за интервью латвийской газете

Интервью президента Эстонии Керсти Кальюлайд латвийской газете Latvijas avize вызвало критику со стороны депутата Европейского парламента, члена правления Центристской партии Яны Тоом. 

Филолог: выступления эстонских министров в европарламенте вызвали у британцев улыбки
Председатель парламентской фракции EKRE Мартин Хельме.Председатель парламентской фракции EKRE Мартин Хельме.
Мартин Хельме: Центристская партия превратилась в партию Яны Тоом
Эдгар Сависаар.Эдгар Сависаар.
Корб: Эдгар Сависаар пойдет на выборы первым номером в Таллинне, если захочет
Обновлено: 12:43 
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
В доме на заднем плане жила 14-летняя Дарья.В доме на заднем плане жила 14-летняя Дарья.
Виновному в убийстве нарвской школьницы Дарьи придется провести за решеткой более 13 лет
Обновлено: 20:25 
Полицейские задерживают пьяного водителя.Полицейские задерживают пьяного водителя.
ВИДЕО: в Нарве пьяный водитель на скорости 180 км/ч пытался скрыться от полиции
Погибший в Лиепае Ваня.Погибший в Лиепае Ваня.
Погибший Ваня из Лиепаи целый год сам ездил на автобусах: никто не обращал внимания
ЗА РУБЕЖОМ
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
В Финляндии запретили "зеленых человечков"
Мариам Мирзахани.Мариам Мирзахани.
В США умерла первая женщина-лауреат "нобелевки по математике"
Площадь Гагарина в Петрозаводске.
На площади в Петрозаводске прогремело четыре взрыва
В Египте погибли две туристки из Германии в результате нападения мужчина с ножом на отдыхающих.
МИД Германии официально подтвердил гибель двух граждан своей страны в Хургаде
Попытка госпереворота в Турции в июле 2016 года.
В годовщину попытки госпереворота в Турции уволены более 7000 чиновников
Египетский полицейский.
В Египте две туристки из Германии погибли при нападении на гостиницу
Обновлено: 14.07
ЭКОНОМИКА
Новые автомобили. Иллюстративное фото.Новые автомобили. Иллюстративное фото.
В Эстонии в июне почти на 34% выросло число новых автомобилей
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Эстония на месяц бесплатно отдаст Литве право на добычу креветки в водах Шпицбергена
14.07
Избирательный союз Урмаса Сыырумаа и Юри Мыйза получит название "Деловой Таллинн"
14.07
В июне в Эстонии зарегистрировали свыше 4700 автомобилей
13.07
Советы по IPO обойдутся госкомпании Tallinna Sadam в миллион евро
13.07
Оборот Prisma сократился на 3,5% до 190,4 млн евро
13.07
Совладелец Polybius Иван Турыгин: технология блокчейн – это круче, чем просто бизнес
СПОРТ
Флаг Единой лиги ВТБ.Флаг Единой лиги ВТБ.
В следующем сезоне победитель Единой лиги ВТБ определится в рамках "Финала четырех"
В Будапеште стартовал Чемпионат мира по водным видам спорта.В Будапеште стартовал Чемпионат мира по водным видам спорта.
ВИДЕО: Это красиво - в Будапеште прошло открытие Чемпионата мира по водным видам спорта
Рауно Саппинен (в зеленом) добыл ничью для
ВИДЕО ГОЛОВ: "Флора" и "Левадия" разошлись боевой ничьей - 3:3
Роджер Федерер.
Федерер в 11-й раз вышел в финал Уимблдона
Альберт Проза возглавляет список бомбардиров.Альберт Проза возглавляет список бомбардиров.
"Инфонет" на выезде разгромил "Таммеку"
Илья Антонов уехал в Словению.Илья Антонов уехал в Словению.
Футболист сборной Эстонии Илья Антонов продолжит карьеру в Словении
Марин ЧиличМарин Чилич
Хорват Марин Чилич вышел в финал Уимблдона
КУЛЬТУРА
Скульптура из известняка.Скульптура из известняка.
В Пайкузе скульпторы из разных стран создают "музыку, застывшую в камне"
Георг Отс в опере Георг Отс в опере
В Санкт-Петербурге на следующей неделе начнется конкурс вокалистов имени Георга Отса
Фестиваль Manka Boutique 2016 года.Фестиваль Manka Boutique 2016 года.
В пятницу в Таллинне стартует 12-й музыкальный фестиваль Manka Boutique
По оценке Медведева, в современных условиях журналистика приобретает особое значение.По оценке Медведева, в современных условиях журналистика приобретает особое значение.
Издательский дом "Инфоринг" в Йыхви удостоен грамоты правительства РФ
выборы
Урмас Сыырумаа.Урмас Сыырумаа.
Урмас Сыырумаа будет баллотироваться в Ласнамяэ, Юри Мыйз - в Хааберсти
По сравнению с предыдущими годами более скромную кампанию проведут и центристы.По сравнению с предыдущими годами более скромную кампанию проведут и центристы.
СМИ: из-за нехватки средств партиям придется проводить скромные предвыборные кампании
Председательство Эстонии в ЕС
ФОТО и ВИДЕО: на улицах Таллинна вскоре появятся самоуправляемые автобусы
Обновлено: 14.07
Сергей Бубка не сможет принять участие в конференции.Сергей Бубка не сможет принять участие в конференции.
Сергей Бубка из-за болезни пропустит конференцию в Таллинне
На открытии выставки
В Европарламенте открылась выставка современного эстонского искусства
Министр культуры Индрек Саар.
Индрек Саар: важная задача во время председательства Эстонии в Совете ЕС - рынок медиа-услуг
Последние новости
13:33
ФОТО: обитателей Таллиннского зоопарка угостили мороженым
13:26
Свен Миксер в понедельник примет участие во встрече глав МИД стран ЕС
13:00
Российская группа CHI-LLI выступит на концерте в честь Дня Ласнамяэ
12:47
В Йыхви поменяли старейшину и главу волостного собрания Обновлено
12:24
В следующем сезоне победитель Единой лиги ВТБ определится в рамках "Финала четырех"
11:50
В воскресенье Таллинн посещают более 4600 круизных туристов
11:34
Экоактивист Пеэп Мардисте примкнул к избирательному союзу "На благо Тарту"
10:55
ФОТО: официальное открытие Таллиннских дней моря
10:29
Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина выиграли Уимблдон в парном разряде
10:17
Умер актер Владимир Толоконников
15.07
В Пайкузе скульпторы из разных стран создают "музыку, застывшую в камне"
15.07
Актуальная камера 15.07.2017 (20:00)
15.07
В воскресенье должна быть хороша погода
15.07
В Какумяэ прошли масштабные учения по спасению утопающих
Эстония
Соревнования работников неотложки в Рапла.
В Рапла прошли соревнования бригад скорой помощи
Аллея.
Департамент шоссейных дорог проверит прочность придорожных вековых деревьев
Обновлено: 14.07
Три автомашины были полностью уничтожены огнем.
Подозреваемый в поджоге автомобилей в Ыйсмяэ арестован
Обновлено: 14.07