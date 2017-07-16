Российская группа CHI-LLI выступит на концерте в честь Дня Ласнамяэ

В воскресенье, 27 августа, на Певческом поле в Таллинне пройдет большое мероприятие в честь Дня Ласнамяэ. Праздник начнется в 14:00. Хедлайнером концерта станет популярная российская группа CHI-LLI (ранее известная как "Чи-ли"). Также запланировано выступление эстонской певицы Анне Вески.

На празднике выступят детские танцевально-вокальные коллективы, эстонские артисты Артём Савицкий, Полина Волк, Николь-Мари, DJ Den Korabljoff, группа "Мэй Дэй", финалисты ТВ-проекта "Голос Балтии", а также легендарная Анне Вески, сообщает Ласнамяэская районная управа.

Главной звездой мероприятия станет российская группа CHI-LLI, которая выступит в самом конце программы.

Группа "Чи-ли" основана в 2005 году. Бессменной солисткой коллектива является Ирина Забияка. В конце 2013 года группа расторгает контракт с музыкальным лейблом Velvet Music и меняет название на CHI-LLI, чтобы избежать в будущем возможных исков со стороны лейбла.

Самые известные песни группы CHI-LLI: "Новый год в постели", "Омут", "Лето", "Маки", "Любовь это яд", "Сказки" (вместе с Гошей Куценко), "Орэ-Орэ", "Можно всё".

Уже пятый год подряд на День Ласнамяэ приезжают известные музыканты из России. Ранее жителей и гостей крупнейшего столичного района радовали своим песнями Таня Буланова, Натали, группы "Мираж" и "Кар-мэн".

Вход на Певческое поле свободный.