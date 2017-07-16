Свен Миксер в понедельник примет участие во встрече глав МИД стран ЕС

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер в понедельник, 17 июля, примет участие во встрече глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.

На повестке дня заседания приоритеты стратегии глобализации ЕС на будущий год, ситуация в Ливии и Северной Корее, положение дел в Ираке, а также вопросы миграции, в том числе ситуация с миграционными маршрутами в центре Средиземного моря, передает пресс-служба МИД Эстонии.

На полях заседания Миксер примет участие в отдельной встрече министров иностранных дел Дании, Финляндии, Швеции, Латвии, Литвы и Эстонии.

В тот же день Миксер будет руководить в Брюсселе работой заседания совета по сотрудничеству ЕС-Узбекистан, где будут обсуждаться двухсторонние отношения в рамках договора о партнерстве и сотрудничестве.