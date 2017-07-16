Самой популярной маркой у автоугонщиков остается Volkswagen, хотя этих машин и стали угонять меньше, сообщает полугодовая статистика Департамента полиции и погранохраны.

С января по июнь нынешнего года было угнано 161 транспортное средство, что на 35% меньше, чем за тот же период прошлого года, когда были угнаны 245 транспортных средств, сообщил BNS пресс-секретарь департамента.

Машин Volkswagen за полгода было угнано 22, Ford - 12, Audi и Mazda - по 11 а BMW - 10.

В 2015 году было угнано в общей сложности 390 автомобилей, а в 2016 - 299, то есть на 23% меньше. На территории Пыхьяской префектуры в прошлом году было угнано 118, Лыунаской - 75, Идаской - 73, Ляэнеской - 33 транспортных средства.