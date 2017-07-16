Сын наставника нарвского "Транса" забил гол в дебютном матче за "Зенит"

В первом туре чемпионата России по футболу санкт-петербургский "Зенит" в гостях обыграл "СКА-Хабаровск" со счетом 2:0. Первый гол у дружины Роберто Манчини в новом сезоне забил сын главного тренера нарвского "Транса" Адьяма Кузяева - Далер.

Россиянин Далер Кузяев, который в межсезонье подписал трехлетний контракт с "Зенитом", отличился на 52-й минуте.

Для 24-летнего опорного полузащитника этот гол стал первым в профессиональной карьере.

Победу в Хабаровске для невского клуба в концовке оформил Александр Кокорин.

Далер начал заниматься футболом в Оренбурге, где его отец работал тренером в местном "Газовике". В 2012 году под руководством отца Далер Кузяев дебютировал в профессиональном футболе в составе петрозаводской "Карелии". Затем выступал за нижнекамский "Нефтехимик".

С 2014 года начал играть в российской премьер-лиге за "Терек" из Грозного.

Напомним, что Адьям Кузяев с 2015 года возглавляет нарвский "Транс".