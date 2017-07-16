Ударивший несколько раз жену ножом мужчина получил условный срок

Вируский уездный суд дал шесть месяцев условно с трехлетнем испытательным сроком мужчине, который несколько раз ударил свою супругу ножом.

29 марта этого года 63-летний Арво поссорился со своей женой в волости Иллука. Мужчина схватил кухонный нож и нанес им четыре удара, передает Rus.Postimees со ссылкой на BNS.

Женщина получила травмы, которые не были опасны для жизни, однако прокуратура настаивала, что мужчина намеренно хотел нанести жене тяжкий вред.

Суд же посчитал, что умысел мужчины не был достаточно доказан и поэтому вместо нанесения тяжкого вреда здоровью квалифицировал этот случай как применение физического насилия по отношению к близким людям.