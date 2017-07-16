Британский пилот "Формулы-1" Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании

Британский пилот "Формулы-1" Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес" стал победителем гонки Гран-при Великобритании.

Вторым финишировал партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас. Третьим стал финский пилот "Ферарри" Кими Райкконен, передает ТАСС.

Трехкратный чемпион мира Хэмилтон в пятый раз в карьере выиграл домашний этап, из них четыре победы были одержаны подряд (2014-17).

Российский гонщик команды "Торо Россо" Даниил Квят финишировал 15-м. На первом круге гонки он столкнулся со своим партнером по команде испанцем Карлосом Сайнсом-младшим, которому из-за этой аварии пришлось сойти с дистанции.

В общем зачете лидерство сохранил немецкий пилот "Ферарри" Себастьян Феттель, финишировавший седьмым. В его активе 177 очков по итогам 10 этапов. Хэмилтон (176) сократил отставание до одного очка. Третье место занимает Боттас (154).

Следующий этап пройдет в Венгрии с 28 по 30 июля.