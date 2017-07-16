Кристьян Тамм впервые стал чемпионом Эстонии по теннису ({{commentsTotal}})
Впервые чемпионом Эстонии по теннису стал 19-летний Кристьян Тамм, который в финале с большим трудом обыграл своего сверстника - Маттиаса Сиймара.
Тамму для победы понадобилось пять сетов - 7:6 (14:12), 3:6, 6:7 (4:7), 6:3, 7:6.
У женщин днем ранее чемпионский титул завоевала 15-летняя София Чеклистова, одолевшая в трех сетах Марию Лоту Кауль - 5:7, 6:2, 6:4.
София Чеклистова.
17-летняя Кауль до этого дважды выигрывала чемпионат Эстонии.
Сильнейшие теннисисты и теннисистки Эстонии в чемпионате страны участия не принимали.
Редактор: Виктор Сольц