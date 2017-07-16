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Федерер стал восьмикратным победителем Уимблдона ({{commentsTotal}})

Роджер Федерер не проиграл на турнире ни одного сета.
Роджер Федерер не проиграл на турнире ни одного сета. Автор: AFP/Scanpix
Спорт
Спорт

Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над хорватом Марином Чиличем в финале Уимблдона.

Федерер одолел своего соперника в трех сетах - 6:3, 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час 45 минут, передает ТАСС.

В семи матчах Уимблдона-2017 Федерер не проиграл ни одного сета.

Эта победа стала для 35-летенего Федерера восьмой на Уимблдоне в одиночном разряде, что является рекордом "открытой эры" (берет начало с 1968 года, когда право участия в турнирах приобрели и любители, и профессионалы) среди мужчин. Кроме того, он стал самым возрастным победителем одиночного разряда данного турнира в "открытой эре" (рекордсмен любительской эры - британец Артур Гор, завоевавший титул в 1909 году в возрасте 41 года и 182 дней).

Помимо восьми титулов на Уимблдоне, Федерер также является победителем еще 11 турниров серии "Большого шлема", что также является рекордным показателем в мужском одиночном разряде. Кроме того, в его активе золото Олимпиады 2008 года в Пекине (парный разряд) и серебро Игр 2012 года в Лондоне (одиночный).

Для Чилича выход в финал Уимблдона стал лучшим результатом в карьере на данном турнире, ранее он трижды доходил до стадии 1/4 финала. В его активе одна победа на турнирах серии "Большого шлема" - в 2014 году он выиграл Открытый чемпионат США в одиночном разряде.

Редактор: Виктор Сольц

уимблдонмарин чиличроджер федерер


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