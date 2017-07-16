Министр иностранных дел Эстонии совершит визит в Турцию ({{commentsTotal}})
Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер в предстоящие вторник и среду совершит визит в Турцию.
В программе визита встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чaвушоглу и председателем парламента Исмаилом Кахраманом, обсуждаться будут эстонско-турецские отношения, проблемы миграции, вопросы безопасности и приоритеты председательства Эстонии в ЕС, сообщили BNS из МИД Эстонии.
Министры иностранных дел дадут также совместную пресс-конференцию.
Редактор: Виктор Сольц
Источник: BNS