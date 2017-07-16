В понедельник возможны дожди, +15..+20 ({{commentsTotal}})
Cиноптики снова обещают дожди.
Облачность уплотнится предстоящей ночью. На западе страны начнется дождь. Ветер западный 3-8 м/с, на западном побережье юго-западный, южный порывами 14 м/с. Температура воздуха 8...13, на побережье до 15°C.
Днем облачно с прояснениями. Дожди распространятся на восток, вечером в западных уездах дожди прекратятся. Ветер южный юго-западный,4-10, на побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха 15...20°C.
Редактор: Виктор Сольц
Источник: "Актуальная камера" (ETV+)