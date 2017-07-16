Умерла автор серии книг про Анжелику Анн Голон

Об этом ее дочь Надин Голубинова рассказала AFP в воскресенье, 16 июля, передает Lenta.ru.

Литератору было 95 лет. Как отмечается, она боролась с осложнениями после перенесенного перитонита, однако принимала достаточно активное участие в различных мероприятиях.

Анн Голон - автор серии книг об авантюристке XVII века Анжелике. Всего вместе с супругом Всеволодом Голубиновым, писавшим под псевдонимом Серж Голон (умер в 1972 году), она создала 13 романов. Первый, "Анжелика — маркиза ангелов", был издан в 1957 году.

По мотивам произведений Голон было снято шесть фильмов ("Анжелика - маркиза ангелов" 1964-го и 2013 года, "Великолепная Анжелика", "Анжелика и король", "Неукротимая Анжелика", "Анжелика и султан"), в пяти из них главную роль исполнила французская актриса Мишель Мерсье. В последней киноленте, вышедшей на экраны в 2013 году, героиню сыграла Нора Арнезедер.