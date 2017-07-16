В Риге из-за пожара на катамаране пострадали 12 человек, в том числе семеро детей

В рижском микрорайоне Даугавгрива вечером в воскресенье на одной из яхт - катамаране Zingarella - начался сильный пожар. Пострадали 12 человек, в том числе семеро детей. Как сообщила пресс-секретарь Госполиции Латвии Симона Гравите "Актуальной камере" все пострадавшие - жители Латвии.

Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) вызов к месту происшествия близ Даугавгривы получила в 16:35. Пожар начался недалеко от пристани, в 200 метрах от берега, передает Rus.lsm.lv.

Как пояснила Latvijas Radio представитель службы Инта Шабоха, пожар начался после того, как катамаран недалеко от причала у Даугавгривского шоссе мачтой зацепила высоковольтный провод. Пожар распространился на 20 квадратных метров.

Представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша журналистам LTV рассказала, что на место происшествия выехали девять бригад скорой. Согласно последней информации, пострадали 12 человек, в том числе семеро детей. Пострадавшие с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Горевший катамаран затонул, на месте происшествия работает служба Eko osta. Она должна убедиться, что авария не привела к загрязнению среды.