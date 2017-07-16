Список реформистов на муниципальных выборах в Нарве возглавит юрист Игорь Сумарок

В Нарве пока затишье перед бурей - так можно описать ситуацию за несколько месяцев до местных выборов. Но и здесь уже становятся известны один за другим первые имена списков. Катри Райк, скорее всего, поведет союз с соцдемовским отливом "Наша Нарва", а юрист Игорь Сумарок возглавит список Партии реформ.

До выборов в местные самоуправления остается всего три месяца, и борьба за нарвского избирателя набирает обороты, передает "Актуальная камера".

Увереннее всего себя ощущают центристы, у которых подавляющее большинство в горсобрании, на прошлых выборах они заручились поддержкой почти 14 тысяч нарвитян.

Партия реформ после длительного перерыва отправится на муниципальные выборы в Нарву по партийному списку. Возглавит его местный юрист - Игорь Сумарок.

Социал-демократическая партия не будет выставлять свой список в приграничном городе, а отправится на выборы в составе избирательного союза "Наша Нарва". Об этом говорили еще в мае. А вот то, что союз, скорее всего, возглавит ректор академии МВД Катри Райк стало известно на этой неделе. Райк 16 лет числится в IRL и, даже присоединившись к "Нашей Нарве", партию покидать не спешит. В союз войдут не менее 60 человек.

"В Нарве люди устали от партийной политики. Первым номером нашего списка станет человек, который является хорошим управленцем, знает, как руководитель людьми и большими коллективами. Я не исключаю, что им станет Катри Райк", - говорит председатель Социал-демократической фракции горсобрания Нарвы Антс Кутти.

Офис социал-демократов в Нарве временно закрыт, однако вывеска по-прежнему встречает посетителей. В 2013 году на выборах в местные самоуправления партия Евгения Осиновского получила свыше восьми тысяч голосов нарвитян. Теперь же соцдемы решили пойти на выборы в составе избирательного союза.

Что же изменилось за эти пять лет? Неужели партия больше не верит в успех?

"Отсутствие веры в успех означает вовсе не участвовать в выборах. А когда люди хотят изменить свой город, не важно выступают они в партийном списке или избирательном союзе. Особенно, если половина из них - социал-демократы", - считает вице-председатель Социал-демократической партии Хельмен Кютт.

Оценить предвыборную кампанию, а также шансы партий на муниципальных выборах в Нарве "Актуальная камера" попросила и внимательно следящих за гонкой журналистов.

"Борьба в Нарве развернется между центристами и центристами: старыми и новыми. В партии есть желание обновится. В эту борьбу может и вклиниться избирательный союз, если продолжит активно работать и привлекать в свой список видных людей", - говорит редактор rus.err.ee Артур Тооман.

"У центристов долгое время в Нарве была абсолютная власть. Но серьезных дебатов они не ведут. Центристы защищают некие личные интересы вместо того, чтобы всерьез бороться за лучшую жизнь для жителей Нарвы", - отмечает главный редактор газеты "Северное побережье" Эрик Гамзеев.