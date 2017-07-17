Меркель намерена оставаться канцлером до 2021 года

"Я выставила свою кандидатуру и собираюсь работать четыре года, – заявила Меркель в интервью телеканалу ARD, передает dw.com. – И у меня твердое намерение сделать именно так, как я пообещала людям".

В случае победы на выборах Меркель в четвертый раз подряд возглавит правительство. В 2021 году ей исполнится 67 лет. В связи с относительно долгим сроком пребывания у власти в политических кругах были дискуссии о том, что она могла бы добровольно уйти со своего поста через какое-то время после выборов.