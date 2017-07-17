В Пярну по вине пьяного водителя пострадала 14-летняя девочка

В воскресенье в результате ДТП с пьяным водителем за рулем в Пярну пострадала переходившая дорогу 14-летняя девочка.

Авария произошла в 16:16 около дома номер 68 на Хаапсалуском шоссе. Автомобиль Peugeot 307, за рулем которого был 42-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, въехал сзади в остановившийся перед пешеходным переходом автомобиль Volvo V40. В результате столкновения Volvo отбросило на 14-летнюю девочку, переходившую дорогу с велосипедом.

Ребенка доставили в Пярнускую больницу.

Всего за минувшие сутки на дорогах Эстонии было задержано 38 водителей в состоянии алкогольного опьянения.