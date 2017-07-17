rus.err.ee

В Пярну по вине пьяного водителя пострадала 14-летняя девочка ({{commentsTotal}})

Иллюстративная фотография
Иллюстративная фотография Автор: Фото: Scanpix/Postimees
Эстония
Эстония

В воскресенье в результате ДТП с пьяным водителем за рулем в Пярну пострадала переходившая дорогу 14-летняя девочка.

Авария произошла в 16:16 около дома номер 68 на Хаапсалуском шоссе. Автомобиль Peugeot 307, за рулем которого был 42-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, въехал сзади в остановившийся перед пешеходным переходом автомобиль Volvo V40. В результате столкновения Volvo отбросило на 14-летнюю девочку, переходившую дорогу с велосипедом.

Ребенка доставили в Пярнускую больницу.

Всего за минувшие сутки на дорогах Эстонии было задержано 38 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Редактор: Ирина Киреева

дтппярнупьяный водитель


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Анатолий Газарян в своей квартире.Анатолий Газарян в своей квартире.
Ребенка из семьи российских граждан изъяла таллиннская соцслужба из-за антисанитарии в квартире
Нарва.Нарва.
Список реформистов на муниципальных выборах в Нарве возглавит юрист Игорь Сумарок
Ангела Меркель на предвыборном митинге в Баварии.Ангела Меркель на предвыборном митинге в Баварии.
Меркель намерена оставаться канцлером до 2021 года
Нийна Негласон возглавит волостное собрание Йыхви.Нийна Негласон возглавит волостное собрание Йыхви.
В Йыхви поменяли старейшину и главу волостного собрания
Обновлено: 20:28 
В Таллиннском зоопарке животных кормили мороженым.В Таллиннском зоопарке животных кормили мороженым.
ФОТО: обитателей Таллиннского зоопарка угостили мороженым
Торжественное открытие Таллиннских дней моря.Торжественное открытие Таллиннских дней моря.
ФОТО: официальное открытие Таллиннских дней моря

В субботу вечером на сцене яхтенного порта Ванасадам состоялся концерт, посвященный официальному открытию Таллиннских дней моря.

Анн Голон (1921-2017).Анн Голон (1921-2017).
Умерла автор серии книг про Анжелику Анн Голон
С 2014 по 2017 год Далер Кузяев выступал за "Терек".С 2014 по 2017 год Далер Кузяев выступал за "Терек".
Сын наставника нарвского "Транса" забил гол в дебютном матче за "Зенит"
Владимир Толоконников (1943-2017).Владимир Толоконников (1943-2017).
Умер актер Владимир Толоконников
Роджер Федерер не проиграл на турнире ни одного сета.Роджер Федерер не проиграл на турнире ни одного сета.
Федерер стал восьмикратным победителем Уимблдона
Хосейн Ферейдун.Хосейн Ферейдун.
Брат президента Ирана арестован по обвинению в финансовых преступлениях
Солистка группы CHI-LLI Ирина Забияка.Солистка группы CHI-LLI Ирина Забияка.
Российская группа CHI-LLI выступит на концерте в честь Дня Ласнамяэ
ЭСТОНИЯ
Свен Миксер.Свен Миксер.
Свен Миксер обсудит с европейскими коллегами стратегии глобализации ЕС

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер в понедельник примет участие во встрече глав МИД стран Евросоюза, которая состоится в Брюсселе.

Иллюстративная фотографияИллюстративная фотография
В Пярну по вине пьяного водителя пострадала 14-летняя девочка
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чaвушоглу.Министр иностранных дел Турции Мевлют Чaвушоглу.
Министр иностранных дел Эстонии совершит визит в Турцию
Автомобили Volkswagen.Автомобили Volkswagen.
Самой популярной маркой у автоугонщиков остается Volkswagen
Свен Миксер.Свен Миксер.
Свен Миксер в понедельник примет участие во встрече глав МИД стран ЕС
Круизные лайнеры.Круизные лайнеры.
В воскресенье в Таллинн приехали более 4600 круизных туристов
В Какумяэской гавани пограничники отрабатывали навыки спасения людей в море с тонущего судна.В Какумяэской гавани пограничники отрабатывали навыки спасения людей в море с тонущего судна.
В Какумяэ прошли масштабные учения по спасению утопающих
ИДА-ВИРУМАА
Полицейский автомобиль.Полицейский автомобиль.
В воскресенье в Нарве под колеса автомобиля попал нетрезвый пешеход
Вируский уездный суд.Вируский уездный суд.
Ударивший несколько раз жену ножом мужчина получил условный срок
Теперь уже бывший руководитель независимого профсоюза шахтёров и энергетиков Владислав Понятовский.Теперь уже бывший руководитель независимого профсоюза шахтёров и энергетиков Владислав Понятовский.
Владислава Понятовского отстранили от руководства Независимым профсоюзом энергетиков и шахтеров
Фестиваль движения в Нарве.Фестиваль движения в Нарве.
В Нарве 22 июля пройдет фестиваль движения
Два острова на Нарвском водохранилище получили официальное название.Два острова на Нарвском водохранилище получили официальное название.
У двух островов на Нарвском водохранилище появились имена
Мнение / Интервью
Яна Тоом не оставила без внимания комментарии президента в свой адрес.Яна Тоом не оставила без внимания комментарии президента в свой адрес.
Яна Тоом раскритиковала Керсти Кальюлайд за интервью латвийской газете

Интервью президента Эстонии Керсти Кальюлайд латвийской газете Latvijas avize вызвало критику со стороны депутата Европейского парламента, члена правления Центристской партии Яны Тоом. 

Филолог: выступления эстонских министров в европарламенте вызвали у британцев улыбки
Председатель парламентской фракции EKRE Мартин Хельме.Председатель парламентской фракции EKRE Мартин Хельме.
Мартин Хельме: Центристская партия превратилась в партию Яны Тоом
Эдгар Сависаар.Эдгар Сависаар.
Корб: Эдгар Сависаар пойдет на выборы первым номером в Таллинне, если захочет
Обновлено: 12:43 
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
В доме на заднем плане жила 14-летняя Дарья.В доме на заднем плане жила 14-летняя Дарья.
Виновному в убийстве нарвской школьницы Дарьи придется провести за решеткой более 13 лет
Обновлено: 20:25 
Полицейские задерживают пьяного водителя.Полицейские задерживают пьяного водителя.
ВИДЕО: в Нарве пьяный водитель на скорости 180 км/ч пытался скрыться от полиции
Погибший в Лиепае Ваня.Погибший в Лиепае Ваня.
Погибший Ваня из Лиепаи целый год сам ездил на автобусах: никто не обращал внимания
ЗА РУБЕЖОМ
Столица Латвии - Рига.Столица Латвии - Рига.
В Риге из-за пожара на катамаране пострадали 12 человек, в том числе семеро детей
Обновлено: 16.07
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
В Финляндии запретили "зеленых человечков"
Мариам Мирзахани.
В США умерла первая женщина-лауреат "нобелевки по математике"
Площадь Гагарина в Петрозаводске.
На площади в Петрозаводске прогремело четыре взрыва
В Египте погибли две туристки из Германии в результате нападения мужчина с ножом на отдыхающих.
МИД Германии официально подтвердил гибель двух граждан своей страны в Хургаде
Попытка госпереворота в Турции в июле 2016 года.
В годовщину попытки госпереворота в Турции уволены более 7000 чиновников
ЭКОНОМИКА
Новые автомобили. Иллюстративное фото.Новые автомобили. Иллюстративное фото.
В Эстонии в июне почти на 34% выросло число новых автомобилей
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Эстония на месяц бесплатно отдаст Литве право на добычу креветки в водах Шпицбергена
14.07
Избирательный союз Урмаса Сыырумаа и Юри Мыйза получит название "Деловой Таллинн"
14.07
В июне в Эстонии зарегистрировали свыше 4700 автомобилей
13.07
Советы по IPO обойдутся госкомпании Tallinna Sadam в миллион евро
13.07
Оборот Prisma сократился на 3,5% до 190,4 млн евро
13.07
Совладелец Polybius Иван Турыгин: технология блокчейн – это круче, чем просто бизнес
СПОРТ
Кристьян ТаммКристьян Тамм
Кристьян Тамм впервые стал чемпионом Эстонии по теннису
Обновлено: 16.07
Льюис Хэмилтон празднует победу.Льюис Хэмилтон празднует победу.
Британский пилот "Формулы-1" Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании
Флаг Единой лиги ВТБ.
В следующем сезоне победитель Единой лиги ВТБ определится в рамках "Финала четырех"
Екатерина Макарова и Елена Веснина.
Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина выиграли Уимблдон в парном разряде
В Будапеште стартовал Чемпионат мира по водным видам спорта.В Будапеште стартовал Чемпионат мира по водным видам спорта.
ВИДЕО: Это красиво - в Будапеште прошло открытие Чемпионата мира по водным видам спорта
Рауно Саппинен (в зеленом) добыл ничью для Рауно Саппинен (в зеленом) добыл ничью для
ВИДЕО ГОЛОВ: "Флора" и "Левадия" разошлись боевой ничьей - 3:3
Роджер Федерер.Роджер Федерер.
Федерер в 11-й раз вышел в финал Уимблдона
КУЛЬТУРА
Скульптура из известняка.Скульптура из известняка.
В Пайкузе скульпторы из разных стран создают "музыку, застывшую в камне"
Георг Отс в опере Георг Отс в опере
В Санкт-Петербурге на следующей неделе начнется конкурс вокалистов имени Георга Отса
Фестиваль Manka Boutique 2016 года.Фестиваль Manka Boutique 2016 года.
В пятницу в Таллинне стартует 12-й музыкальный фестиваль Manka Boutique
По оценке Медведева, в современных условиях журналистика приобретает особое значение.По оценке Медведева, в современных условиях журналистика приобретает особое значение.
Издательский дом "Инфоринг" в Йыхви удостоен грамоты правительства РФ
выборы
Пеэп Мардисте.Пеэп Мардисте.
Экоактивист Пеэп Мардисте примкнул к избирательному союзу "На благо Тарту"
Урмас Сыырумаа.Урмас Сыырумаа.
Урмас Сыырумаа будет баллотироваться в Ласнамяэ, Юри Мыйз - в Хааберсти
Председательство Эстонии в ЕС
ФОТО и ВИДЕО: на улицах Таллинна вскоре появятся самоуправляемые автобусы
Обновлено: 14.07
Сергей Бубка не сможет принять участие в конференции.Сергей Бубка не сможет принять участие в конференции.
Сергей Бубка из-за болезни пропустит конференцию в Таллинне
На открытии выставки
В Европарламенте открылась выставка современного эстонского искусства
Министр культуры Индрек Саар.
Индрек Саар: важная задача во время председательства Эстонии в Совете ЕС - рынок медиа-услуг
Радио 4

Один на один

Министр внутренних дел Андрес Анвельт отвечает на вопросы слушателей

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
07:52
Свен Миксер обсудит с европейскими коллегами стратегии глобализации ЕС
07:38
В воскресенье в Нарве под колеса автомобиля попал нетрезвый пешеход
07:21
В Пярну по вине пьяного водителя пострадала 14-летняя девочка
07:05
Меркель намерена оставаться канцлером до 2021 года
16.07
В понедельник возможны дожди, +15..+20
16.07
Кристьян Тамм впервые стал чемпионом Эстонии по теннису Обновлено
16.07
Список реформистов на муниципальных выборах в Нарве возглавит юрист Игорь Сумарок
16.07
Ребенка из семьи российских граждан изъяла таллиннская соцслужба из-за антисанитарии в квартире Обновлено
16.07
В Риге из-за пожара на катамаране пострадали 12 человек, в том числе семеро детей Обновлено
16.07
В Йыхви поменяли старейшину и главу волостного собрания Обновлено
16.07
Актуальная камера 16.07.2017 (20:00)
16.07
Умерла автор серии книг про Анжелику Анн Голон
16.07
Министр иностранных дел Эстонии совершит визит в Турцию
16.07
Федерер стал восьмикратным победителем Уимблдона
интерактивная карта
Полезно знать
Топ читаемости
16.07
Ребенка из семьи российских граждан изъяла таллиннская соцслужба из-за антисанитарии в квартире Обновлено
16.07
В Йыхви поменяли старейшину и главу волостного собрания Обновлено
14.07
В субботу в Таллинне начнутся Дни моря – праздник продлится четыре дня
15.07
Владислава Понятовского отстранили от руководства Независимым профсоюзом энергетиков и шахтеров
16.07
Сын наставника нарвского "Транса" забил гол в дебютном матче за "Зенит"
16.07
Умер актер Владимир Толоконников
16.07
Список реформистов на муниципальных выборах в Нарве возглавит юрист Игорь Сумарок
15.07
Российский омбудсмен по правам детей проверит информацию об изъятом у россиян в Эстонии ребенке Обновлено
15.07
В Финляндии запретили "зеленых человечков"
16.07
ФОТО: обитателей Таллиннского зоопарка угостили мороженым
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 16.07.2017 (20:00)

новости "радио 4"
14.07
Старейшина Пылвамаа Игорь Таро об итогах референдума: власть народа восторжествовала
14.07
Первый этап административной реформы завершится уже после выборов
14.07
Порт Ноблесснера готовит особую программу в рамках Дней моря
14.07
В Таллинне пройдет фестиваль поп-музыки
14.07
Спасательный департамент приглашает на Дни моря
14.07
В Пылвамаа пройдет Фестиваль предубеждений
14.07
В пятницу днем воздух прогреется до 15-20 градусов
13.07
Продолжается референдум о вхождении волости Сетомаа либо в Выруский, либо в Пылваский уезд
ПОГОДА
В понедельник возможны дожди, +15..+20
Эстония
Анатолий Газарян в своей квартире.
Ребенка из семьи российских граждан изъяла таллиннская соцслужба из-за антисанитарии в квартире
Обновлено: 16.07
В Какумяэской гавани пограничники отрабатывали навыки спасения людей в море с тонущего судна.
В Какумяэ прошли масштабные учения по спасению утопающих
Соревнования работников неотложки в Рапла.
В Рапла прошли соревнования бригад скорой помощи
Аллея.
Департамент шоссейных дорог проверит прочность придорожных вековых деревьев
Обновлено: 14.07
Три автомашины были полностью уничтожены огнем.
Подозреваемый в поджоге автомобилей в Ыйсмяэ арестован
Обновлено: 14.07
Урмас Сыырумаа.
Урмас Сыырумаа будет баллотироваться в Ласнамяэ, Юри Мыйз - в Хааберсти
За рубежом
Заур Дадаев в зале суда 13 июля.
Обвиняемый в убийстве Немцова получил 20 лет вместо пожизненного
Обновлено: 13.07
Погибший в Лиепае Ваня.
Погибший Ваня из Лиепаи целый год сам ездил на автобусах: никто не обращал внимания
Традиционный парад сету впервые прошел в небольшой деревеньке Хайдак Красноярского края.
В Красноярском крае прошел парад сету
Акция против высказываний Трампа.
В Австралии прошла необычная акция против высказываний Трампа
Глава Еврокомиссии отчитал европарламент за неуважение к маленьким странам
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин (слева) и Александр Лукашенко на учениях
"АК": одним из сценариев учений "Запад-2017" станет захват Сувалкского коридора