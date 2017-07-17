Свен Миксер обсудит с европейскими коллегами стратегии глобализации ЕС

На повестке дня в числе прочих тем стоят стратегии глобализации ЕС на следующий год, ситуация в Ливии и Северной Корее, а также положение в Ираке, передала служба новостей "Радио 4" со ссылкой на пресс-службу эстонского МИД. Кроме того, будет затронут и вопрос беженцев и пути прибытия мигрантов в Европу через Средиземное море.

На полях заседания Миксер примет участие в отдельной встрече министров иностранных дел Дании, Финляндии, Швеции, Эстонии, Латвии и Литвы. Свен Миксер также примет участие и в работе совета по сотрудничеству между Евросоюзом и Узбекистаном, где будут обсуждаться двусторонние отношения в рамках договора о партнерстве и сотрудничестве.