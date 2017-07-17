В понедельник днем +15...+20 ({{commentsTotal}})
Синоптик Надежда Павлова
Синоптик Надежда Павлова
В воскресенье, 16 июля, животных Таллиннского зоопарка угостили специально приготовленными для них замороженными лакомствами.
Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер в понедельник примет участие во встрече глав МИД стран Евросоюза, которая состоится в Брюсселе.
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес посоветовал следующему поколению европейцев поехать хотя бы на год поучиться за границей. Это, по его мнению, позволит избавиться от царящего в Европе провинциализма.