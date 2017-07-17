В Финляндии установлен мировой рекорд по количеству голых купальщиков

В минувшие выходные в финском городе Йоенсуу был установлен мировой рекорд по количеству голых купальщиков: на пляже Линнунлахти одновременно собралось 789 человек.

Несколько недель назад организаторы музыкального фестиваля Ilosaarirock решили собрать как можно больше участников и попытаться установить новый мировой рекорд, который был бы занесен в Книгу рекордов Гиннесса, передает YLE.

По предварительным данным, финнам удалось побить предыдущий рекорд, установленный в Австралии в 2015 году. Предыдущий рекорд Австралии уступал нынешнему всего на три человека.

Финны пытались собрать как можно больше людей с этой же целью также в 2015 и 2016 годах в Хельсинки, но тогда купаться голышом пришло всего около 300 человек.