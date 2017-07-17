В Маарду открыли памятник бывшему мэру Георгию Быстрову

В понедельник, 17 июля, Маарду отмечает 37-ю годовщину получения статуса города. В этот день в парке Келламяэ был открыт бронзовый бюст Георгия Быстрова.

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, открытие памятника стало первым мероприятиям из серии приуроченных к празднованию Дня города событий, которые пройдут в Маарду на этой неделе.

Открывал памятник действующий мэр Маарду Владимир Архипов. Автор: Сийм Лыви/ERR

В субботу, 22 июля, в парке Келламяе в пройдет массовый народный праздник, добавил мэр.

Итоги конкурса идей по увековечиванию памяти в прошлом многолетнего руководителя города Георгия Быстрова власти Маарду подвели в октябре прошлого года. В финал конкурса вышли три кандидата, а лучшим был признан проект таллиннского художника Александра Литвинова, который предложил увековечить Георгия Быстрова в виде бронзового бюста.

Стоимость изготовления памятника на постаменте составила около 24 800 евро.

"Я посмотрел очень много видеоматериалов, обратил внимание на динамичную позу Георгия Быстрова при выступлениях и воплотил один из таких фрагментов в виде трехмерного образа", - описывал в беседе с корреспондентом rus.err.ee Александр Литвинов свою работу.

Одна из известных работ Александра Литвинова - памятник патриарху Московскому и всея Руси Алексию II, установленный у православного храма в Ласнамяэ. Его Литвинов изготовил в сотрудничестве с архитектором Олегом Жемчуговым.

Репортер "АК" Стас Кузнецов берет интервью. Автор: Сийм Лыви/ERR

Состоявший в Объединенной левой партии Эстонии Георгий Быстров ушел из жизни 15 октября 2015 года.

После смерти Быстрова новым мэром Маарду стал лидер ОЛПЭ Валев Кальд, представлявший Маардуский избирательный союз, но удержать власть он не сумел.

Весной 2016 года управлять Маарду стал центрист Владимир Архипов. В декабре прошлого года после перехода под свои знамена ряда депутатов фракция Центристской партии получила абсолютное большинство депутатских мест в городском собрании Маарду.