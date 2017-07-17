В Маарду в понедельник откроют памятник Георгию Быстрову

В понедельник, 17 июля, Маарду отмечает 37-ю годовщину получения статуса города, в рамках празднования которой в парке Келламяе состоится открытие памятника Георгию Быстрову. Начало тожественной церемонии в 15:00.

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, открытие памятника станет первым мероприятиям из серии приуроченных к празднованию Дня города событий, которые пройдут в Маарду на этой неделе. В субботу, 22 июля, в парке Келламяе в пройдет массовый народный праздник, добавил мэр.

Итоги конкурса идей по увековечиванию памяти в прошлом многолетнего руководителя города Георгия Быстрова власти Маарду подвели в октябре прошлого года. Победителем конкурса была выбрана скульптура Александра Литвинова. Стоимость изготовления памятника на постаменте составила около 24 800 евро.