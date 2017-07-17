Перекресток около парка Кадриорг в Таллинне закрывается на ремонт

С сегодняшнего дня по 1 сентября в связи с реконструкцией улицы Везивярава для обычного транспорта закрывается перекресток улиц Рауа, Вильмси и Нарвского шоссе. Доступ будет обеспечен только местным жителям и спасательным службам. Объезд в сторону Нарвского шоссе будет организован по улице Крейцвальди, в сторону улицы Вильмси - по улицам Вазе и Тина, движение по улице Вильмси на участке между улицами Рауа и Тина временно будет двусторонним. Подробнее об этом рассказывает заведующий отделом регулировки движения Таллиннского транспортного департамента Тальво Рютельмаа.