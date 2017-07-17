В понедельник в Пярну впервые за много лет прибыло круизное судно

В понедельник Пярну впервые за много лет посещает круизный лайнер Serenissima, который ошвартовался у нового круизного причала стоимостью 1,5 млн евро.

Вмещающий около 100 пассажиров круизный лайнер Serenissima отчалил из Лондона и кроме Эстонии посетит также Данию, Польшу, Литву, Латвию, Швецию, Финляндию и Россию, сообщила на прошлой неделе горуправа Пярну.

Лайнер встретил духовой оркестр. Капитана, владельцев и пассажиров судна приветствовал председатель горсобрания Андрей Коробейник.

В течение дня запланированы экскурсии в Вильянди и Пярнумаа. Пассажиры, которые не будут принимать участия в экскурсиях, останутся в городе.

Serenissima планирует покинуть Пярну в 22 часа. Его проводит городской ансамбль народных танцев.

В четверг в Пярнуском порту завершились работы над построенным Transcom AS за 1,5 млн евро круизным причалом. Ранее причал планировалось построить к июню прошлого года.