Тарту на два дня станет образовательной столицей Европы

В понедельник и во вторник в Тарту состоится встреча чиновников сферы образования Европейского союза, чтобы ознакомиться с опытом модернизации образования в Эстонии и обсудить, как в изменяющемся мире обеспечить обучение, которое бы соответствовало потребностям учащихся и рынка труда.

По словам вице-канцлера по вопросам общего и профессионального образования Марта Лайдметса, образование в Эстонии находится в центре внимания Европы. "Во-первых, приезжают, чтобы понять, как мы добились хороших результатов в рейтинге PISA, где наши ученики по своим знаниям и умениям – лучшие в Европе. Во-вторых, в течение этого полугодия в качестве председателя в Совете ЕС у нас будет замечательная возможность управлять международными диалогами о том, как следует адаптировать систему образования, чтобы люди преуспевали в быстро меняющемся мире".

В ходе визита чиновники посетят Тартуский университет, где им расскажут о стратегических решениях и задачах университетов и высшего образования, а также об исследованиях успешности выпускников. С докладом выступят ректор Тартуского университета Волли Калм, глава отдела высшего образования министерства Маргус Хайдак и инженер предприятия Cybernetica Рийво Тальвисте.

В Национальном архиве и тартуском Доме природы чиновникам расскажут о различных возможностях сделать учебу более живой и интересной. Помимо этого, у них будет возможность посетить достопримечательности Тарту и Эстонский национальный музей.

Визит чиновников в Тарту входит в официальную программу председательства Эстонии в Совете ЕС. В сфере образования в качестве председателя Эстония сосредоточится на модернизации всех уровней образования и на связь образования и рынка труда.