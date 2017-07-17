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Тартуская автобусная фирма обеспокоена из-за путешествующих в одиночку детей ({{commentsTotal}})

Автобусный вокзал в Тарту.
Автобусный вокзал в Тарту. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония

Тартуская автобусная фирма Tartu Bussikeskus обеспокоена из-за дошкольников, путешествующих в одиночку, в связи с чем на прошлой неделе обратилась в Министерство социальных дел.

История пятилетнего Вани из латвийского города Лиепае, который самостоятельно уехал на автобусе в соседний поселок, заблудился в лесу и погиб, вызвала дискуссии и в эстонской автобусной фирме. По словам представителей компании, в Эстонии тоже зачастую маленькие дети ездят одни. Дети могут сесть в автобус по нерадивости, заснуть во время долгой дороги и с испугу выйти на другой остановке или вовсе сесть не на свой автобус.

В законе предусмотрено, что дошкольники могут ездить на автобусе бесплатно. В тартуской автобусной фирме проблему видят в том, что родители отпускают детей самостоятельно ездить на автобусе, передает ERR Uudised.

Например, на прошлой неделе произошел случай, когда мама посадила в автобус двоих детей дошкольного возраста, а сама вышла. Водитель подумал, что женщина возьмет сумки, зайдет в автобус и купит себе билет, но этого не случилось.

Малыши вышли из автобуса в Пыльтсамаа. Водитель автобуса не смог проверить, вышли ли они на правильной остановке, так как он не знал, где они должны были выходить. Встречающих на остановке также не было.

"Вероятно эти дети вышли на правильной остановке, но дети все же ошибаются и если бы они перепутали остановку и искали дорогу домой в лесу, их бы могла ждать та же участь, что и мальчика в Латвии", – отмечают в автобусной фирме.

"Конечно, также есть родители, которые сажают детей в автобус и говорят водителю, чтобы он проследил, чтобы они вышли на правильной остановке. Поскольку большинство водителей и сами являются отцами или дедами, то абсолютно понятно, почему они волнуются и не хотят брать на себя такую ответственность. Мы не можем потребовать, чтобы детей дошкольного возраста сопровождал взрослый человек или по крайней мере ребенок старше 14 лет", – пояснили в автобусной фирме, почему они решили обратиться в Минсоцдел.

Редактор: Ирина Киреева

детиваня из лиепаи


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