Пограничники в Южной Эстонии задержали двух человек за пеший проход по "саатсескому сапогу"

В Пылваском уезде в местечке Лутепяэ эстонские пограничники задержали двух гражда Эстонии, пешком прошедших по территории России в месте под названием "саатсеский сапог". В этом месте грунтовая дорога проходит по территории соседнего государства, по ней можно ездить на автотранспорте, но останавливаться или ходить пешком запрещено.

В Пылваском уезде есть место под названием "саатсеский сапог", где часть грунтовой дороги проходит по территории России. Дорога соединяет деревни Лутепяэ и Сесники.

Как сообщила Лыунаская префектура, в субботу, 15 июля, около 18:20 пограничники задержали в деревне Лутепяэ волости Вярска двух граждан Эстонии, которые пешком пересекли территорию России по грунтовой дороге.

По дороге, проходящей через "саатсеский сапог", разрешен безостановочный проезд, но запрещено передвигаться пешком и парковаться. Эстонские пограничники дождались, когда мужчины вернулись на территорию Эстонии и задержали их. За нарушение им грозит штраф.