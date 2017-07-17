В Ботаническом саду пройдут Дни роз

В предстоящие выходные, 22 и 23 июля, в Таллиннском ботаническом саду пройдут Дни роз, на которых расскажут о старых и современных розах.

Специалисты договорились разделить тысячи существующих сортов роз на старые (Old Garden Roses) и современные (Modern Roses). Родоначальником последних считается выведенный в 1867 году первый искусственный гибрид "Ля Франс" (La France). Современные розы отличаются тем, что цветут с начала лета до осени, сообщает Раэпресс.

В течение двух дней пройдут экскурсии, можно будет получить советы от специалистов, купить саженцы и натуральную косметику, а дети смогу попробовать живопись акварелью.

Экскурсии на русском языке будут начинаться оба дня в 13:00.