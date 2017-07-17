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Яна Тоом: поводом для запроса Модерини стало обращение крымчан-эстонцев ({{commentsTotal}})

Новости "Радио 4"
Новости "Радио 4"

Поводом для запроса европарламентария Яны Тоом главе дипломатии ЕС Федерике Могерини о возможности получения шенгенских виз жителями Крыма стало обращение проживающих в Крыму эстонских граждан.

Об этом в интервью корреспонденту службы новостей "Радио 4" Маргарите Черняевой рассказала Яна Тоом, отметив, что эти люди оказались по сути заложниками политических решений, от них независящих.

Напомним, что Яна Тоом на минувшей неделе подала запрос главе дипломатии ЕС Федерике Могерини об отказе Европы выдавать шенгенские визы крымским гражданам России. Теперь верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности предстоит разобраться в теме и ответить в том числе и на вопрос: планируется ли пересмотреть политику выдачи шенгенских виз крымчанам.



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