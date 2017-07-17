С 2019 года будет прекращено железнодорожное сообщение с Пярну

С 2019 года до завершения строительства Rail Baltic железнодорожное сообщение с Пярну будет прекращено, решило правительство после обсуждения финансирования железных дорог в Эстонии.

"Правительство решило, что с 2019 года, когда будет исчерпан технический ресурс железнодорожного участка, прекратить заказ публичных перевозок на участке железной дороги Лелле-Пярну", – сообщило Министерство экономики и коммуникации (MKM).

Техническое состояние участка не позволяет использовать его для пассажирских перевозок в 2019 году, поскольку для скорости выше 60 км/ч потребовалось бы около 17 млн евро инвестиций, что не было бы разумным решением с учетом строительства Rail Baltic, отмечает министерство.

К 2019 году пассажирские перевозки Лелле-Пярну будут организованы с помощью автобусных линий, но сохранится железнодорожное сообщение Лелле с Таллинном и Вильянди. Продолжит работу железнодорожная станция Лелле.

"Уже сейчас в Пярнумаа крайне успешно работают уездные автобусные линии, например, с железнодорожной станции Тоотси в Пярну восемь раз в день отправляется автобус, а поезд всего два раза. Закрытие лини Лелле-Пярну в 2019 году должно сопровождаться реорганизацией местного общественного транспорта, но я уверена, что за оставшееся время это возможно осуществить", – сказала министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон.

Она добавила, что после завершения строительства Rail Baltic у Пярну появится крайне эффективное сообщение с Таллинном и Ригой, поэтому представители местных самоуправлений также пожелали использовать средства, которые пошли бы на ремонт железной дороги Лелле-Пярну, на реконструкцию аэропорта.

"Весной правительство решило взять кредит и выделить дополнительные 135 млн евро на важнейшие инвестиции в инфраструктуру, в том числе 40 млн евро на железную дорогу. Цель – повысить скорость на железной дороге Таллинн-Тарту и Таллинн-Нарва до 135 км/ч и построить первый этап железнодорожного сообщения с Хаапсалу, то есть перегон Рийзипере-Турба", – сказала Симсон.

Правительство также договорилось, что в целом развитие публичной железнодорожной инфраструктуры в Эстонии продолжится по базовому сценарию – качество сохранится как минимум на текущем уровне и будут совершаться инвестиции в сохранность пропускной способности железной дороги. Сохранится нынешний уровень безопасности и будут созданы условия для его повышения в будущем с помощью финансирования в рамках согласованной весной программы крупномасштабных инвестиций в инфраструктуру.

Правительство уточнит план в октябре, когда MKM предоставит более подробные решения в рамках составленного к тому времени плана деятельности.

Наряду с инвестициями в сообщение Таллинн-Тарту и Таллинн-Нарва также планируется по возможности продлить перегон Рийзипере-Турба до Хаапсалу и повысить скорость на трассе Таллинн-Вильянди, поскольку перегону Рапла-Тюри в годы 2022 и 2024 предстоит основательная реконструкция в два этапа, на общую сумму 18,5 млн евро.

Ликвидация маршрута Лелле-Пярну позволит сэкономить на строительстве Rail Baltic несколько десятков миллионов евро, поскольку не будет необходимости строить новую многоуровневую транспортную развязку между новой и старой железнодорожной трассой. Также будет проще создать новый грузовой вокзал на севере города Пярну.

Железнодорожная трасса Лелле-Пярну протяженностью 69,5 км принадлежит компании Марселя Вихманна Edelaraudtee Infrastruktuuri AS. В прошлом году выручка компании составила 14,4 млн евро, а прибыль 4,5 млн евро. Ранее компания выступала с критикой планов отказа от реновации железной дороги.