Маклер: при покупке квартиры в рассрочку риски есть и у продавца, и у покупателя

На сегодняшний день на портале KV.EE представлены 52 дома и 38 квартир, которые можно купить в рассрочку. К такому варианту покупки недвижимости прибегают люди, которые по тем или иным причинам не могут получить жилищный кредит в банке.

Маклер Анатолий Амбрози сказал в интервью службе новостей "Радио 4", что продавец рискует тем, что в дальнейшем покупатель не сможет выплачивать рассрочку. "Разные бывают ситуации в жизни. Есть риск того, что можно не дождаться полной выплаты", – сказал Амбрози.

"У покупателя тоже есть определенные риски, но их меньше, чем когда идет покупка через банк, ведь с продавцом всегда можно договориться. Однако состояние жилья может ухудшиться, например, могут залить соседи. Поэтому надо сразу оговорить, кто отвечает за непредвиденные ситуации", – пояснил маклер.

По его словам, в основном недвижимость, которая продается в рассрочку, находится не в Таллинне, а в регионах, где дела с продажей идут не так хорошо, как в столице. Например, в таких городах как Кохтла-Ярве. "Люди хотят избавиться от этого жилья и готовы на рассрочку", – отметил Амбрози.