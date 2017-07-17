В июне самая большая инфляция в ЕС была в Литве, Эстонии и Латвии

В июне максимальный в ЕС годовой уровень инфляции был зарегистрирован в Литве, где он составил 3,5%. Далее идут Эстония и Латвия с уровнем инфляции 3,1%. В целом по ЕС уровень инфляции составил 1,4%.

По данным Eurostat, в июне годовой уровень инфляции в еврозоне составил 1,3%, а в ЕС в целом 1,4%.

Минимальный годовой уровень инфляции был зарегистрирован в Ирландии (-0,6%), Дании (0,4%) и Румынии (0,7%).

По сравнению с маем уровень инфляции упал в 18 странах, был стабильным в трех и поднялся в шести.

В мае годовой уровень инфляции составил 1,4% в еврозоне и 1,6% в ЕС.