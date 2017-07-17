Анетт Контавейт поднялась на 32-е место в рейтинге WTA

В свежей версии рейтинга, опубликованной в понедельник, 17 июля, 21-летняя Контавейт поднялась с 38-го на 32-е место, что стало ее лучшим показателем в карьере.

Такой прогресс связан с выступлением уроженки Таллинна на Уимблдонском турнире, где она впервые в карьере дошла до третьего круга.

Серьезного прогресса добилась и вторая ракетка Эстонии, 32-летняя Кайа Канепи. Она поднялась сразу на 105 мест, занимая теперь 444-ю позицию.

С третьего места на первое поднялась чешка Каролина Плишкова из Чехии, которая возглавила рейтинг WTA впервые в карьере. На второй месте осталась румынка Симона Халеп. На третью позицию с первой опустилась немка Ангелик Кербер.