В этом сезоне КХЛ в Таллинн не приедет

После верстки календаря Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на 2017/2018 годы стало известно, что рижское "Динамо" не будет переносить домашние матчи в Таллинн и сыграет их в Риге.

"При планировании домашних матчей рижского "Динамо" Лига приняла во внимание все мероприятия на "Арене Рига", поэтому на данный момент нет причин для переноса матчей в Таллинн", - заявили в пресс-службе КХЛ на запрос корреспондента "Актуальной камеры на русском языке", добавив, что на данный момент другие клубы также не планируют проводить выездные матчи в Таллинне.

Эту информацию подтвердили и в хоккейном клубе "Динамо" Рига. "Мы сможем провести все домашние матчи на своей площадке, поэтому в Таллинн не приедем", - отметил пресс-атташе рижского "Динамо" Янис Степитис.

Ранее, еще до верстки календаря, в разговоре с корреспондентом "АК" Степитис сетовал на то, что хоккеисты рижского клуба играя в Таллинне выездной "домашний" матч, по сути, оказывались в гостях: болельщики поддерживали российские клубы, в первую очередь магнитогорский "Металлург".

После того, как календарь был сверстан, пресс-атташе был уже более дипломатичен.

"Болели в Таллинне очень хорошо за все команды. У нас одна из главных причин еще и в том, что хоккеистам достаточно тяжело дается переезд в Таллинн, учитывая их плотный график", - отметил Степитис.

Матчи КХЛ рижского "Динамо" против магнитогорского "Металлурга" и челябинского "Трактора" вызвали настоящий ажиотаж среди таллиннских болельщиков в декабре 2016 года. На обеих играх ледовая арена "Тондираба" была забита под завязку (5677 и 5718 зрителей соответственно), а те, кто не достал билет, были готовы купить его с рук за цену в несколько раз выше номинала.

Арена "Тондираба" принесла удачу рижанам. В первой игре КХЛ в Таллинне "Динамо" переиграло "Металлург" по буллитам (4:3), а таллиннские зрители увидели голы таких мастеров, как Данис Зарипов и Сергей Мозякин.

Во втором матче рижский клуб уступил челябинскому "Трактору" (2:4).

Рижское "Динамо" было вынуждено "переехать" на два матча в Таллинн: тогда на "Арене Рига", где "Динамо" обычно принимает своих соперников, проходил чемпионат мира по флорболу.