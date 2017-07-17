ФОТО: в Вайвараской волости готов к открытию современный спортхолл

Муниципальная фирма Вайвараской волости KA Vaiko AS на своей страницк в facebook опубликовала фотографии спортивного холла при местной школе, строительство которого должно завершиться в конце июля 2017 года.

"Мы практически закончили строительные работы спортивного холла при Синимяэской школе. Некоторые вещи еще надо сделать, но заносить мебель и оборудование уже можно. Учебный год начнем в новом спортзале", - написано на странице KA Vaiko в социальной сети.

Как писал портал rus.err.ee, в ноябре 2016 года остановилось строительство спортивного холла Вайвараской школы из-за того, что строитель ушел с объекта. Продолжилось оно только в февраля 2017 года. Спортхолл строитель должен передать волости 31 июля 2017 года.