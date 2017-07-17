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Владимир Иванов приблизился к четвертой сотне рейтинга ATP ({{commentsTotal}})

Владимир Иванов улучшил свой рейтинг.
Владимир Иванов улучшил свой рейтинг. Автор: Союз тенниса Эстонии
Спорт
Спорт

Первая ракетка Эстонии Владимир Иванов улучшил свои позиции в рейтинге ATP.

В обновленной версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), которая была опубликована в понедельник, 17 июля, Иванов поднялся на 6 строчек и занимает теперь 403-е место.

Вторая ракетка страны Юрген Зопп остался на 480-м месте.

Лидером мужского тенниса в мире остался британец Энди Маррей. Вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третьим стал победитель Уимблдона Роджер Федерер.

В сентябре 2012 года Юрген Зопп находился на 71-й позиции, что было наивысшим показателем в его карьере. Лучший результат Владимира Иванова - 310-е место (27 июля 2015 года).

Редактор: Сергей Михайлов



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