ФОТО: в Таллинн пришли крупнейшие в мире парусники

Из Бразилии, Омана, России и других стран мира в Таллинн на Дни моря зашли крупнейшие в мире парусники, участвующие в Международной регате The Tall Ships Races.

Парусные суда будут два дня стоять у причалов Старого порта, Летной гавани и Ноблесснера.

Крупнейшие из парусников можно посмотреть в Старом порту, где пришвартовался парусник из Омана - Shabab Oman ("Молодежь Омана") и российский трехмачтовый фрегат "Мир", а также в Летной гавани, где у причала встал бразильский парусник Cisne Branco ("Белый лебедь").